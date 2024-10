Manövrierunfähige Helgolandfähre erreicht Festland

Büsum: Die manövrierunfähige Helgoland-Fähre "Funny Girl" hat am frühen Morgen nach stundenlanger Fahrt auf der Nordsee das Festland erreicht. Somit sind die 250 Passagiere an Bord nun in Sicherheit. Die Fähre wurde von zwei Schleppern in den Hafen von Büsum gebracht. Eigentlich sollte das Schiff gestern Abend dort ankommen. Durch einen Stromausfall an Bord, der nicht behoben werden konnte, wurde das Schiff manövrierunfähig und musste auf Hilfe warten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2024 04:00 Uhr