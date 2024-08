Mann verletzt in Aschaffenburg zwei Menschen mit Messer

Aschaffenburg: Nach dem Messerangriff auf zwei Menschen in der unterfränkischen Stadt ist gegen einen 26-jährigen Mann Haftbefehl erlassen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt mitteilten, hatte der Afghane gestern Abend in der Innenstadt von Aschaffenburg zwei Landsmänner an Armen und im Gesicht verletzt. Der 18- und der 21-Jährige mussten ins Krankenhaus, konnten dieses aber wenig später verlassen. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter nach kurzer Fahndung fest. Den Angaben zufolge kennen sich die drei wohl.

