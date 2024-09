Mann stürzt am Untersberg in den Tod

Berchtesgaden: Ein Wanderer ist am Untersberg im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet in den Tod gestürzt. Der 37-Jährige aus dem Landkreis Freising war beim Abstieg auf einer regennassen Wurzel ausgerutscht und rund 60 Meter in die Tiefe gefallen. Ein Begleiter stieg zu ihm ab und versuchte, ihn zu reanimieren. Die Notärztin konnte aber nur noch seinen Tod feststellen. Zwei weitere Bergsteiger erlitten einen Schock und mussten ins Tal geflogen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2024 22:00 Uhr