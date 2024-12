Mann mit knapp zwölf Kilo Heroin im Zug nahe Passau erwischt

Passau: Zöllner haben bei einem Reisenden in einem Zug fast 12 Kilogramm Heroin entdeckt. Das Rauschgift hat einen Wert von mehr als einer halben Million Euro. Der 24-jährige war unterwegs von Österreich nach Amsterdam, als ihn die Beamten in der Nähe von Passau ansprachen. In seinen zwei Koffern fanden sie nachträglich eingebaute Innenschalen, hinter der mit Klebeband umwickelte Drogenpakete versteckt waren.

