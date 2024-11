Malaysia und Thailand werden von heftigen Überschwemmungen getroffen

Kuala Lumpur: Überschwemmungen nach starken Regenfällen haben im Norden Malaysias und im Süden Thailands zu großen Problemen geführt. In Malaysia sind mehr als 120.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Mehrere Menschen sollen ums Leben gekommen sein. Auch im Süden Thailands gab es weiträumige Evakuierungsaktionen. Dort wird von mindestens neun Todesopfern berichtet. Krankenhäuser mussten schließen, Zugverbindungen wurden eingestellt. Überflutungen sind in dieser Jahreszeit in Südostasien ein wiederkehrendes Phänomen. Das Ausmaß ist diesmal aber wohl heftiger als in der Vergangenheit. Die Rede ist von den schwersten Überschwemmungen seit zehn Jahren. Seit Anfang der Woche regnet es in der Region ununterbrochen und heftig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2024 14:00 Uhr