Main in Unterfranken bleibt wegen Schiffsblockade gesperrt

Karlstadt: Der Main in Unterfranken bleibt vorerst gesperrt. In Würzburg ist zwar ein quer liegender Frachter am Abend freigezogen worden. Die Befreiung eines zweiten festgefahrenen Schiffs bei Karlstadt gestaltet sich dagegen schwierig. Seit vorgestern sind mehrere Versuche, das Schiff zu drehen, gescheitert. Am Abend konnte es zumindest ein Stück weit bewegt werden. Weil die Fahrrinne überprüft werden muss, bleibt der Main aber bis heute gesperrt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.12.2024 01:00 Uhr