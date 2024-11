Mahnende Appelle bei Weltklimakonferenz in Aserbaidschan

Baku: Mit Aufrufen zu entschlossenem Handeln ist in der aserbaidschanischen Hauptstadt die 29. UN-Klimakonferenz eröffnet worden. Der Präsident des Gipfels, Aserbaidschans Umweltminister Babajew, sagte zum Auftakt, die Erde steuere derzeit auf eine Erwärmung um drei Grad Celsius bis Ende des Jahrhunderts zu. Das hätte katastrophale Folgen für Milliarden von Menschen. Als oberste Priorität der Konferenzleitung nannte Babajew die Einigung auf eine neue Finanzierung des Klimaschutzes. Klimaktivistin Neubauer forderte derweil in Baku gemeinsam mit weiteren Fridays-for-Future-Anhängern Deutschland auf, trotz der schwierigen Haushaltslage seine versprochenen sechs Milliarden US-Dollar zur Finanzierung des Klimaschutzes im kommenden Jahr zu zahlen. Deutschland gehöre zu den Hauptverursachern der Klimakrise. Die Gruppe richtete gleichzeitig einen Appell an Bundeskanzler Scholz, doch noch zum UN-Klimagipfel zu reisen. Scholz hatte seine Teilnahme angesichts der aktuellen Regierungskrise kurzfristig abgesagt.

