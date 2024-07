Märtens und Jung haben heute Medaillenchancen

Paris: Weil die Seine nach wie vor zu schmutzig ist, wurde auch das zweite Training vor dem Triathlon-Wettbewerb abgesagt. Die Organisatoren begründeten ihre Entscheidung mit dem Regen vom Freitag und Samstag. Man sei aber immer noch optimistisch, dass das Triathlon-Einzel der Männer morgen und das der Frauen übermorgen in der Seine stattfinden kann. Bei den Wettbewerben heute steht unter anderem am Abend das Finale über 200 Meter Freistil auf dem Programm - Schwimmer Lukas Märtens könnte sich eine weitere Medaille sichern. Springreiter Michael Jung werden am Nachmittag im Einzel gute Chancen eingeräumt.

