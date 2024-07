Maduro beantragt Prüfung von Wahlergebnis bei oberstem Gericht

Caracas: Nach der Präsidentenwahl in Venezuela soll nun der Oberste Gerichtshof des Landes das umstrittene Ergebnis prüfen. Präsident Maduro hat dies nach eigenen Angaben beantragt. Der Oberste Gerichtshof ist allerdings eng mit Maduros Regierung verbunden: Die Richter werden von der Nationalversammlung ratifiziert, in der mehrheitlich Maduro-Anhänger sitzen. Außerdem sollen alle Listen der abgegebenen Stimmen veröffentlicht werden. Damit käme Maduro internationalen Forderungen nach. Zuvor hatte auch die Opposition in Venezuela seiner Behauptung widersprochen, dass er gewonnen habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2024 23:00 Uhr