Macron will Koalition für Militärberater in Ukraine auf den Weg bringen

Paris: Frankreichs Staatschef Macron hat sich bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj für ein Bündnis zur Entsendung westlicher Militärausbilder in die Ukraine stark gemacht. Mehrere Partner hätten bereits ihre Unterstützung zugesagt, so Macron. In den kommenden Tagen soll diese Koalition auf den Weg gebracht werden. Die USA teilten mit, sich nicht an der Initiative zu beteiligen. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates Kirby sagte, US-Präsident Biden bleibe dabei, keine amerikanischen Soldaten in die Ukraine zu schicken. Heute empfängt Macron Biden in Paris.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 08.06.2024 05:00 Uhr