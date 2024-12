Macron spricht in Paris mit Trump und Selenskyi

Paris: Wenige Wochen vor seiner Amtseinführung ist der designierte US-Präsident Trump mit einem Besuch in Frankreich auf die Weltbühne zurückgekehrt. Der französische Präsident Macron empfing ihn im Elysee-Palast zu einem bilateralen Gespräch. Im Anschluss kamen beide auch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zusammen, um über die Zukunft des von Russland angegriffenen Landes zu sprechen. In der Ukraine ist die Angst groß, dass Trump nach seiner Amtseinführung die US-Militärhilfe für Kiew drastisch zurückfahren könnte. Er und Selenskyj sind heute zu Gast in der französischen Hauptstadt, um an der feierlichen Wiederöffnung der Kathedrale Note Dame teilzunehmen. Das Gotteshaus wurde im April 2019 durch ein Feuer schwer beschädigt. Auch Bundespräsident Steinmeier ist deshalb in Paris. Er bezeichnete die Wiedereröffnung als historisch. Es sei ein Moment der Freude und Hoffnung.

