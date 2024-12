Macron lehnt Rücktritt ab

Paris: Nach dem Sturz der französischen Regierung hat Präsident Macron einen Rücktritt abgelehnt. Er werde sein Amt bis zum Ende seines Mandats in zweieinhalb Jahren weiterzuführen, sagte er in einer Rede an die Nation. Zugleich kritisierte er die linken und rechten Kräfte scharf, die mit einem Misstrauensvotum die Regierung Barnier zu Fall gebracht hatte. Macron kündigte an, in den kommenden Tagen einen neuen Premierminister zu berufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2024 23:00 Uhr