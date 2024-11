Lyriker Oswald Egger nimmt Georg-Büchner-Preis entgegen

Darmstadt: Der Südtiroler Lyriker Oswald Egger ist am Abend mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet worden. In seiner Laudatio in Darmstadt sagte der Literaturkritiker Paul Jandl, Egger verdiene die Ehrung, da er eine bestimmte Vorstellung von Literatur radikalisiert habe. Er zerlege die Welt in ihre strukturellen Bestandteile, in Wörter, und setze sie wieder neu zusammen. Der Georg-Büchner-Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und gehört zu den wichtigsten Literaturpreisen im deutschen Sprachraum. Verliehen wird er von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Weitere Preise erhielten der Ethnologe Karl-Heinz Kohl für wissenschaftliche Prosa und die Essayistin Marie Luise Knott Preis für literarische Kritik und Essay.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2024 19:00 Uhr