Lufthansa verlängert Flugstopp nach Tel Aviv um weitere zwei Wochen

Frankfurt am Main: Angesichts der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten hat der Lufthansa-Konzern seinen Flugstopp nach Tel Aviv um weitere zwei Wochen verlängert. Wie die Fluggesellschaft mitteilte, werden die Verbindungen der Airlines Lufthansa, Austrian, Brussels und Swiss bis einschließlich 25. November gestrichen. Die Flughäfen in der iranischen Hauptstadt Teheran und der libanesischen Hauptstadt Beirut werden laut aktuellem Flugplan bis Ende Januar bzw. Ende Februar nicht angeflogen. Nach den israelischen Raketenangriffen am Wochenende hat der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden Israel mit - so wörtlich - "harten Konsequenzen" gedroht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.10.2024 12:45 Uhr