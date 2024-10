Luftfahrt-Unternehmen Lilium kann nicht mit Hilfe vom Bund rechnen

Oberpfaffenhofen: Das Luftfahrt-Startup-Unternehmen Lilium kann nicht mit finanzieller Hilfe vom Bund rechnen. Nach BR-Informationen konnten sich die Haushaltspolitiker der Ampelkoalition in der Nacht nicht einigen. Lilium entwickelt elektrisch angetriebene Flugtaxis, unter anderem in Oberbayern. Das Unternehmen braucht dafür aber weiteres Kapital. Bayern hatte eine Bürgschaft über 50 Millionen Euro zugesagt, aber nur unter der Bedingung, dass sich der Bund in gleicher Höhe beteiligt. Nach BR-Informationen waren vor allem die Finanzpolitiker der Grünen-Fraktion gegen eine Geldspritze vom Bund. Lilium hat nach eigenen Angaben bereits Bestellungen aus mehreren Ländern für 700 Maschinen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.10.2024 13:15 Uhr