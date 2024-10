LNG-Terminal Brunsbüttel dürfte deutlich teurer werden

Berlin: Auf den Bund kommen wohl erheblich höhere Kosten für den Bau des LNG-Terminals in Brunsbüttel zu als geplant. Aus internen Papieren, die der NDR ausgewertet hat, geht hervor, dass das Flüssiggasterminal letztlich fast eine Milliarde Euro kosten wird. Das Wirtschaftsministerium hatte bisher 740 Millionen Euro veranschlagt. Über das Terminal soll Flüssiggas nach Deutschland geleitet werden. Anders als die schwimmenden LNG-Terminals ist die Verteilstelle in Brunsbüttel an Land. Diese sogenannten festen Terminals sind viel teurer als Schiffe; Experten bezweifeln, dass sich das Projekt langfristig rechnet.

