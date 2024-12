LKA ermittelt nach Hackerangriff auf Klinikum Ingolstadt

Ingolstadt: Nach einem Hackerangriff auf das Klinikum hat die Zentralstelle Cybercrime Bayern des Landeskriminalamts die Ermittlungen übernommen. Am Sonntag war es in dem Krankenhaus zu dem Angriff gekommen. Das Klinikum betonte heute, dass die Attacke bereits in der ersten Phase der Ausspähung erkannt worden sei. Die hauseigene IT-Abteilung hätte durch Sofortmaßnahmen eine weitere Ausbreitung unterbinden können. Ziel und Absicht des Hackerangriffs seien derzeit noch unbekannt. Auswirkung auf Betriebsabläufe oder die Patientenversorgung hat die Cyber-Attacke laut dem Klinikum Ingolstadt aber nicht.

