Literaturpreis Prix Goncourt geht an Kamel Daoud

Paris: Der algerisch-französische Schriftsteller Kamel Daoud hat den renommiertesten französischen Literaturpreis, den Prix Goncourt, gewonnen. Sein Roman "Houris"* ist der lange Monolog einer jungen Frau, die während des algerischen Bürgerkriegs in den 90er Jahren fast ermordet wurde und durch die Verletzungen ihre Stimme verloren hat. Dahoud hatte wegen der Drohungen gegen ihn und seine Familie seine Heimat verlassen und lebt nun in Frankreich. In Algerien ist es verboten, über den Bürgerkrieg zu schreiben. *(gesprochen Uri)

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2024 15:00 Uhr