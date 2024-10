Linken-Parteitag lehnt Antrag für bedingungsloses Grundeinkommen ab

Halle: Die Linke hat sich auf ihrem Parteitag gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen positioniert. Die Delegierten stimmten dagegen, diese Forderung ins Parteiprogramm aufzunehmen. In einem Mitgliederentscheid hatte sich eine Mehrheit von 56 Prozent zuvor für ein bedingungsloses Grundeinkommen ausgesprochen. Dieses würde unabhängig von der Bedürftigkeit an alle Bürgerinnen und Bürger ausbezahlt und müsste laut Studien 1200 Euro ausmachen. Gegner des Grundeinkommens argumentierten, dass damit das bestehende Sozialsystem in Frage gestellt werde. Sie plädieren stattdessen für eine sogenannte sanktionsfreie Mindestsicherung. Diese käme nur Bedürftigen zugute.

