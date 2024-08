Linken-Chefs Wissler und Schirdewan kündigen Rückzug an

Berlin: Das Führungs-Duo der Linken zieht Konsequenzen aus schlechten Wahlergebnissen und der Spaltung der Partei. Janine Wissler und Martin Schirdewan kündigten ihren Rückzug an. Sie wollen beim Parteitag in Halle im Oktober nicht mehr kandidieren. Das teilten sie auf der Webseite ihrer Partei mit. Wissler schrieb, sie halte es jetzt für den richtigen Zeitpunkt, Klarheit zu schaffen. Schirdewan forderte, einer neuen Führung eine Chance zu geben und die - so wörtlich - "destruktive Machtpolitik" zu beenden. Prominente Linken-Politiker hatten das Duo in den vergangenen Tagen aufgefordert, den Weg für eine Erneuerung frei zu machen. Die Partei steht unter Druck, seitdem Sahra Wagenknecht ausgetreten ist und eine eigene Partei gegründet hat. Bei der Bundestags- und der Europawahl erlitt die Linke empfindliche Einbußen.

