Lindner will trotz jüngsten Enthüllungen FDP-Chef bleiben

Berlin: Trotz der jüngsten Enthüllungen über ein Strategiepapier will FDP-Chef Lindner nicht zurücktreten. Lindner sagte am Abend in den ARD-Tagesthemen, es habe sich - so wörtlich - "nur um ein Arbeitspapier" gehandelt, das nicht Gegenstand von Gremien gewesen sei. Er bedauere zutiefst, dass das Dokument durch Indiskretionen in die Öffentlichkeit geraten sei. Der FDP-Chef betonte, seine Partei habe den Stillstand der Ampel nicht fortsetzen wollen. Sie habe inhaltliche Veränderungen gewollt oder Neuwahlen. Formulierungen aus dem Papier wie "D-Day" oder "offene Feldschlacht" nannte er "stilistisch nicht überzeugend". Zuvor hatten FDP-Generalsekretär Djir-Sarai und Bundesgeschäftsführer Reymann ihren Rücktritt erklärt, nachdem Inhalte eines Papiers bekannt wurden, in dem die FDP ein Strategiepapier zum gezielten Bruch der Ampel-Koalition formulierte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2024 23:00 Uhr