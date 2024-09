Lindner will Ende der telefonischen Krankschreibung

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hat sich für eine Abschaffung der telefonischen Krankschreibung ausgesprochen. Seiner Ansicht nach gibt es einen Zusammenhang zwischen dem wachsenden Krankenstand und der Einführung der telefonischen Krankschreibung. Er wolle aber niemandem vorwerfen, die Regelung auszunutzen, so der FDP-Chef. Die telefonische Krankschreibung war Ende 2023 erneut eingeführt worden, um Ärzte zu entlasten. Verhindert werden soll, dass sich die Mediziner in den Praxen um viele Menschen mit Erkältungskrankheiten kümmern müssen, bei denen die Krankschreibung und nicht eine Behandlung im Vordergrund steht. - Erstmals praktiziert wurde die telefonische Krankschreibung während der Corona-Zeit, um die Ansteckung von Menschen in Wartezimmern zu vermeiden. Im April vergangenen Jahres war die Regelung abgeschafft und dann im Dezember wieder eingeführt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2024 23:00 Uhr