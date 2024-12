Lindner lehnt Rücktritt wegen "D-Day"-Affäre weiter ab

Berlin: FDP-Chef Lindner will trotz "D-Day"-Affäre weitermachen. Er habe nicht die Absicht zurückzutreten, hat Lindner am Abend bei "Caren Miosga" im Ersten gesagt. Demnach will sich er sich als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl im Februar bewerben. Vorher hatte Lindner in einer Videobotschaft eingestanden, dass die FDP Fehler gemacht habe. Dies bedauere er. Wegen der Debatte über ein internes Strategiepapier steckt die Partei in Schwierigkeiten. Nach dem Rücktritt von Generalsekretär Djir-Sarai will die FDP heute seinen Nachfolger vorstellen - Ex-Justizminister Buschmann. Er sieht seine wichtigste Aufgabe im Wahlkampf darin, Deutschland auf eine Richtungsentscheidung einzuschwören. Nach seinen Worten geht es um wirtschaftliche Strukturreformen statt sich weiter durchzumogeln.

