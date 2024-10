Lindner lädt Arbeitgeber und Mittelstand zum Wirtschaftsgipfel

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner und FDP-Fraktionschef Dürr planen offenbar eine Art Gegengipfel zum Industriegipfel von Kanzler Scholz. Eine Sprecherin der Fraktion hat Medienberichte bestätigt, wonach für Dienstagmittag führende Vertreter von Wirtschaft und Mittelstand zu Gesprächen eingeladen wurden, die nicht an der Veranstaltung kurze Zeit später im Kanzleramt teilnehmen. Einladungen erhielten demzufolge unter anderen Arbeitgeber-Präsident Dulger, DIHK-Hauptgeschäftsführer Wansleben und Handwerkspräsident Dittrich. Scholz hatte sein Treffen am kommenden Dienstag als reinen Industriegipfel angekündigt und damit bei Mittelstand und Handwerk für Unmut gesorgt. Lindner will bei seiner Runde mögliche Entlastungen für die Wirtschaft erörtern.

