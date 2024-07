Lindner erteilt Kindergrundsicherung erneut eine Absage

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hat den Plänen von Familienministerin Paus zur Kindergrundsicherung erneut eine Absage erteilt. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte der FDP-Chef, die Regierung werde den Kindersofortzuschlag fortführen und den Kinderzuschlag anheben. Das sei das, was auf der Leistungsseite in dieser Wahlperiode zu tun ist, so Lindner. Eine neue Behörde mit vielleicht 5.000 Mitarbeitern werde es mit seiner Partei nicht geben, betonte der Minister. Paus hatte am Abend in der ARD-Sendung "Mitreden! Deutschland diskutiert", das Gesetz sei nach wie vor im parlamentarischen Verfahren und die Beratungen dauerten an.

