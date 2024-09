Libanesischer Regierungschef wirft Israel "Ausrottungskrieg" vor

Tel Aviv: Die israelische Armee hat seit dem Morgen mehr als 300 Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. Das teilte sie in einer Erklärung mit. Armeesprecher Hagari kündigte für die kommenden Tage weitere umfangreiche Angriffe an und rief die Bevölkerung im Süden des Libanons auf, sich in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums kamen bei den israelischen Angriffen mindestens 50 Menschen ums Leben. Mehr als 300 wurden verletzt. Angesichts der massiven Attacken sprach Regierungschef Mikati von einem "Ausrottungskrieg": Israel ziele darauf ab, libanesische Dörfer und Städte zu vernichten. Mikati rief die internationale Staatengemeinschaft auf, einzugreifen und Israel von seinen Plänen abzuhalten. Die Hisbollah-Miliz hatte ihre Angriffe zuletzt ebenfalls verstärkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2024 13:00 Uhr