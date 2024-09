Letzte Preise beim ARD-Musikwettbewerb verliehen

München: Beim 73. Internationaler Musikwettbewerb der ARD sind am Abend die letzten Auszeichnungen verliehen worden. Im Münchner Herkulessaal erspielte sich in der Kategorie Violoncello Maria Zaitseva aus Russland den ersten Preis. In den vergangenen Tagen war bereits im Fach Bläser das Alinde Quintet aus Tschechien prämiert worden. Im Fach Gesang errang der Bariton Samueol Park aus Südkorea den ersten Preis. Außerdem siegte der Oboist Leonid Surkov aus Russland.

