Leichtathletik-Wettbewerbe bei Olympia sind gestartet

Paris: In der französischen Hauptstadt sind die Olympischen Spiele in ihren sechsten offiziellen Wettkampftag gegangen. Dabei sind nun auch die Leichtathletik-Wettbewerbe gestartet. Den Auftakt machten am Morgen die Geher über die 20-Kilometer-Distanz, es gewann der Ecuadorianer Daniel Pintado. Christopher Linke aus Potsdam wurde 19. Im Beachvolleyball haben Clemens Wickler und Nils Ehlers den nächsten Sieg in der Gruppe geholt. Sie besiegten die Australier Thomas Hodges/Zachery Schubert. Ruderer Oliver Zeidler steht im Finale des Einer-Wettbewerbs. Er gewann seinen Halbfinallauf überlegen. Alexandra Föster hat im Ruder-Einer dagegen den Finaleinzug verpasst. Insgesamt stehen heute 16 Entscheidungen in acht verschiedenen Sportarten auf dem Programm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2024 10:00 Uhr