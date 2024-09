Lehrerverband begrüßt Söders Machtwort zu Exen

Berlin: Der Deutsche Lehrerverband hat die Ankündigung des bayerischen Ministerpräsidenten Söder begrüßt, dass die Schulen im Freistaat auch weiterhin Stegreifaufgaben stellen dürfen. Der ein oder andere unangekündigte Leistungsnachweis schade nicht, sagte Lehrer-Präsident Düll der "Augsburger Allgemeinen". Es gehe hier um den Effekt der Selbstdisziplinierung, was zum Beispiel das regelmäßige Vokabellernen angehe, betonte er. Ministerpräsident Söder hatte in einer Grundsatzrede vor den Mitgliedern der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz erklärt, dass es an Bayerns Schulen auch in Zukunft unangekündigte Tests geben soll. Damit erteilte er Plänen von Kultusministerin Stolz eine Absage. Sie wollte über die Abschaffung von Exen diskutieren.

