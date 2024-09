Lehrer an Gymnasien und Oberschulen erleben oft Gewalt

München: In Bayern ist Gewalt an Gymnasien sowie Fach- und Berufsoberschulen ein großes Thema. Das geht aus einer Umfrage des Bayerischen Philologenverbands hervor. Demnach war jede 13. Lehrkraft in den vergangenen fünf Jahren schon einmal Opfer psychischer oder physischer Gewalt. Jeder fünfte Betroffene sprach von häufigen oder sehr häufigen Vorfällen. Was die Art der Gewalt angeht, wurden vor allem Beschimpfungen genannt. Es folgten Cybermobbing, Bedrohungen, Sachbeschädigung sowie körperliche Übergriffe. Regina Knape vom Philologenverband sagte, die Corona-Zeit habe in der Schülerschaft einiges verändert. Bei vielen sei die Zündschnur kürzer geworden. Die Fähigkeit, mit negativen Erlebnissen umzugehen, sei bei Kindern und Jugendlichen stark gesunken.

