Lebenserwartung in Bayern sinkt entgegen dem Bundestrend

Fürth: Die Lebenserwartung in Bayern ist leicht gesunken. Das hat das Landesamt für Statistik auf Grundlage neuer Zensus-Daten ermittelt. Demnach können heute geborene Buben im Durchschnitt damit rechnen, 78,9 Jahre alt zu werden. Bei Mädchen sind es 83,5 Jahre. Damit ist die Entwicklung im Freistaat anders als in Gesamtdeutschland. Denn bundesweit betrachtet ist die Lebenserwartung zum ersten mal seit der Corona-Pandemie etwas gestiegen. In Bayern ist die Lebensererwartung aber ohnehin vergleichweise hoch. Nur in Baden-Württemberg haben Neugeborene noch bessere Chancen, sehr alt zu werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2024 21:00 Uhr