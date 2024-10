Lauterbach will Anstieg der Pflegekosten stoppen

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach will den Anstieg der Pflegekosten stoppen. Zusammen mit Kanzler Scholz arbeite er an einem ersten Vorschlag für eine Pflegereform. Das sagte Lauterbach im "ARD Interview der Woche". Der Minister verwies darauf, dass ein Teil der Kosten nicht von der Pflege selbst, sondern den steigenden Unterbringungskosten verursacht würden. Hierfür müssten Lösungen gefunden werden. Das größte Problem sieht Lauterbach im fehlenden Pflegepersonal. Er will verstärkt Fachkräfte aus dem Ausland anwerben.

