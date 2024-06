Lauterbach verteidigt Klinikreform vor Debatte im Bundestag

Berlin: Die geplante Krankenhausreform wird nach Worten von Bundesgesundheitsminister Lauterbach nicht zu einem "Kahlschlag" führen. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er aber, dass es in Deutschland zu viele Kliniken gebe. Es brauche weniger Krankenhäuser, dafür mehr Spezialisierung. Fälle müssten zentralisiert und Kliniken auf dem Land geschützt werden, so Lauterbach weiter. Die geplante Reform sei eine einmalige Chance, auf diesem Gebiet Defizite zu beseitigen. Mit Blick auf die Debatte im Bundestag und später auch im Bundesrat stellte Lauterbach Änderungen und Anpassungen in Aussicht, schränkte jedoch ein, es werde keine Abstriche bei der Qualität der Behandlungen geben. Am Mittag befasst sich erstmals das Plenum des Bundestags mit der Reform.

