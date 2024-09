Landtagswahl in Brandenburg läuft

Potsdam: Bis heute Abend 18.00 Uhr können etwa 2,2 Millionen Wahlberechtigte in Brandenburg ihre Stimme für die Landtagswahl abgeben. 100.000 Jugendliche ab 16 Jahren dürfen zum ersten Mal wählen. Den Wahlsieg dürften letzten Umfragen zufolge wohl die AfD und die SPD untereinander ausmachen. Die Grünen, die an der bisherigen Kenia-Koalition in Brandenburg beteiligt sind, müssen Prognosen zufolge um den Einzug in den Landtag zittern, ebenso die Linke und die FDP. In Brandenburg regiert die SPD seit 1990. Sollte die Partei in diesem Jahr nicht stärkste Kraft werden, will sich der amtierende Ministerpräsident Woidke aus seinem Amt zurückziehen. Das hatte er bereits vor einigen Tagen angekündigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2024 10:30 Uhr