Landshuter Gericht verurteilt Schleuser zu dreieinhalb Jahren Haft

Landshut: Ein 32-jähriger Schleuser muss nach einem Urteil des Landgerichts Landshut für dreieinhalb Jahre in Haft. Der Syrer hatte insgesamt 45 Schleusungsfahrten im Auftrag ihm angeblich unbekannter Hintermänner organisiert. Rund 230 Migranten wurden in Autos aus Österreich und der Slowakei unter anderem nach Deutschland und eine Reihe weiterer Staaten gebracht. Pro Fahrt kassierte die Bande tausende Euro. Der Verurteilte gab Schleusungsaufträge dabei entweder direkt an die Fahrer oder an Mittelsmänner weiter, die ihrerseits Fahrer rekrutierten.

20.06.2024