Landkreis Rosenheim ruft Katastrophenfall aus und ruft Bevölkerung zum Daheimbleiben auf

München: Die Hochwasserlage bleibt vor allem im Osten Bayerns angespannt. Der Landkreis Rosenheim hat am Abend die Bevölkerung aufgerufen, zuhause zu bleiben und die Einsatzkräfte nicht zu behindern. Zuvor hatten die Behörden den Katastrophenfall ausgerufen. In der Gemeinde Rohrdorf gibt es Evakuierungen. Auch in Regensburg mussten am Abend Menschen ihre Häuser verlassen. Bei steigendem Grundwasser-Spiegel drohen Hochwasserschutz-Wände zu kollabieren. Ebenfalls ernst ist die Lage im Landkreis Miesbach, nachdem der Pegel der Schlierach stark gestiegen ist. Auch dort gab es Evakuierungen. Im Landkreis Deggendorf entspannt sich die Situation leicht. Die Prognose für den Höchststand der Donau wurde um 20 Zentimeter nach unten korrigiert und erreicht demnach nicht das Hochwasser von 2013. Im Norden Schwabens bezeichnen die Behörden die Hochwasserlage als stabil, vor allem entlang der Schmutter. Die Evakuierungsempfehlung für Mertingen und einen Ortsteil der Gemeinde Asbach-Bäumenheim im Landkreis Donau-Ries wurde aufgehoben.

