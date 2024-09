Lage in Hochwassergebieten bleibt katastrophal

Wien: Infolge der Überflutungen in mehrere europäischen Ländern sind bislang mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. In Polen, Rumänien, Tschechien und Österreich werden zudem noch zahlreiche Personen vermisst. Die Lage ist für die Behörden und Helfer unübersichtlich, da viele Gemeinden komplett überflutet sind und nur noch mit Booten oder aus der Luft erreicht werden können. In Niederösterreich ertranken zwei Männer in ihren Häusern, die es nicht geschafft hatten, sich vor den Wassermassen in Sicherheit zu bringen. In dem Bundesland sind tausende Feuerwehrleute und Soldaten im Einsatz, um Wohngebiete zu evakuieren und Wassersperren zu errichten. In Polen, Rumänen und Tschechien mussten tausende Menschen ihre Häuser verlassen. Stellenweise wurden Fabriken, Schulen und Gesundheitseinrichtungen geschlossen.

