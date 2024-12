Länder dringen auf Verlängerung der Mietpreisbremse

Berlin: Mehrere Bundesländer dringen auf eine Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2029. Unter ihnen sind Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Ohne die Verlängerung würden die entsprechenden Verordnungen spätestens Ende 2025 auslaufen, in sieben Bundesländern schon vorher. Die rot-grüne Bundesregierung will eine Verlängerung auf den Weg bringen, ist aber auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen. Ein Sprecher des Justizministeriums bestätigte, dass das Vorhaben morgen im Kabinett besprochen werden soll. Die SPD rief die Union auf, dem Vorhaben zuzustimmen. Die Mietpreisbremse sorgt in angespannten Wohnungsmärkten dafür, dass die Miete bei Abschluss eines neuen Mietvertrags im Grundsatz nicht mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2024 19:00 Uhr