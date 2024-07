Labour erobert absolute Mehrheit im britischen Unterhaus

London: Die sozialdemokratische Labour-Partei hat die Unterhaus-Wahl in Großbritannien klar gewonnen. Sie hat in zahlreichen Wahlkreisen die Sitze von den Konservativen erobert und eine absolute Mehrheit im Parlament erreicht. Die Prognose der BBC sieht Labour bei 410 der 650 Sitze. Das sind fast doppelt so viele wie bei der letzten Wahl. Labour-Chef Starmer wird damit der nächste Premierminister und zieht in der Downing Street ein. König Charles der Dritte wird ihn schon heute mit der Regierungsbildung beauftragen. Für die konservativen Tories ist das Wahlergebnis die schlimmste Niederlage seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Ihnen droht nun ein Richtungsstreit. Premierminister Sunak sagte, die Briten hätten ein klares Urteil gefällt. Er übernehme dafür die Verantwortung. Zum ersten Mal schafft es der Vorsitzende der einwanderungsfeindlichen Partei Reform UK, Farage, ins Parlament. Seine Partei kommt auf insgesamt 13 Mandate.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2024 07:00 Uhr