Kulturstaatsministerin Roth zeichnet 118 Buchhandlungen aus

Frankfurt an der Oder: Kulturstaatsministerin Roth hat 118 Buchhandlungen mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Prämiert wurden Läden, die sich nach Einschätzung der Fachjury im vergangenen Jahr in herausragender Weise um das Kulturgut Buch verdient gemacht haben. Roth sagte, Buchhändlerinnen und Buchhändler seien die natürlichen Verbündeten und Garanten des freien Wortes. Den mit 25.000 Euro dotierten höchsten Preis erhielten drei Geschäfte, der „buchLaden 46“ in Bonn, der „Buchpalast“ in München und die „Robert Philipp Buchhandlung“ im sächsischen Kamenz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.09.2024 17:30 Uhr