Künstlerin Rebecca Horn ist tot

Bad König: Die deutsche Bildhauerin, Aktionskünstlerin und Filmemacherin Rebecca Horn ist tot. Sie starb am Freitag im Alter von 80 Jahren, wie der Vorsitzende der von ihr gegründeten Stiftung Moontower Foundation bestätigte. Rebecca Horn war 1972 jüngste Teilnehmerin der Documenta in Kassel. Sie lebte lange in New York und Paris. Gleichzeitig übernahm sie eine Professur an der Berliner Hochschule der Künste. Auch auf der Biennale in Venedig war sie zweimal vertreten. Zur Zeit ist noch Horns große Retrospektive in München im Haus der Kunst zu sehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2024 15:00 Uhr