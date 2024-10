Kuba meldet landesweiten Stromausfall

Havanna: In Kuba ist landesweit die Stromversorgung zusammengebrochen. Grund ist der Ausfall eines wichtigen Kraftwerks, wie das Energieministerium mitteilte. Der Ministerpräsident hatte kurz zuvor in einer Fernsehansprache gesagt, derzeit mangele es vor allem an Brennstoffen. Das sozialistische Land kämpft seit Langem mit Schwierigkeiten bei der Stromproduktion. Deshalb hat die Regierung Schulen geschlossen und Fabriken heruntergefahren, um Energie zu sparen. Kuba steckt in einer der schwersten Wirtschaftskrisen seit Jahrzehnten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.10.2024 21:00 Uhr