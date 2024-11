KTM kündigt Mitarbeitern und verhängt Produktionsstopp

Mattighofen: Der größte österreichische Zweiradhersteller KTM steckt in der Krise. Nach Informationen des ORF will das Unternehmen mit Sitz an der bayerischen Grenze rund 300 Mitarbeiter entlassen. KTM-Chef Pierer bestätigte außerdem, dass es wegen der mangelnden Nachfrage zu Jahresbeginn einen Produktionsstopp und Kurzarbeit geben soll. Der Zweiradhersteller beschäftigt in Mattighofen rund 5.000 Mitarbeiter - viele von ihnen pendeln von Bayern aus dorthin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2024 07:00 Uhr