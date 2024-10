Kritik aus Deutschland an Weltsynode im Vatikan

Bonn: Die Ergebnisse der Weltsynode der Katholischen Kirche im Vatikan werden unterschiedlich aufgenommen. "Viele Türen sind am Ende dieser Synode offen", hieß es in der in Bonn veröffentlichten Erklärung der deutschen Bischofskonferenz zu den Ergebnissen der einmonatigen Kirchenversammlung. Die deutsche Laiengläubigenbewegung "Wir sind Kirche" übte scharfe Kritik. Die weiter "ungelöste 'Frauenfrage'" zeige das Machtproblem der Männerkirche. Ähnlich äußerte sich das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK). Deren Präsidentin Stetter-Karp sagte mit Blick auf einen fehlenden Synodalbeschluss zur Weihe von Diakoninnen, es sei offenbar kein ausreichender Wille da, die offene Diskriminierung zu beenden. Die Weltsynode ist ein beratendes Organ des Papstes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2024 16:00 Uhr