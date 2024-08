Kritik an Kommunikation der israelischen Regierung wächst

Tel Aviv: Nach dem Tod von zwei führenden Hisbollah- und Hamas-Kommandeuren und der dadurch gewachsenen Gefahr einer weiteren militärischen Eskalation in der Region wächst in der israelischen Öffentlichkeit die Kritik an der Regierung. Im Fernsehen beklagte ein ehemaliger Sprecher der israelischen Streitkräfte die fehlende Kommunikation. Er sagte, die Regierung habe nicht die Absicht der Öffentlichkeit zu erklären, warum Israel binnen weniger Tage vor dem drohenden Ausbruch eines großen Krieges stehe. Derweil bemühen sich die USA darum, die gleiche Allianz verbündeter Staaten zusammenzubringen, die vor knapp vier Monaten den iranischen Angriff auf Israel hatte abwehren können. Frankreich hatte am Morgen seine Staatsbürger dazu aufgefordert, aus dem Libanon auszureisen, wie zuvor bereits andere Regierungen. Aus den USA hieß es wörtlich, man solle jedes verfügbare Ticket kaufen, das man ergattern könne.

