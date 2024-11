Kriege und Leistungsdruck machen Schülerinnen und Schülern Sorge

Stuttgart: In Deutschland kämpft jeder fünfte Schüler laut einer Umfrage mit psychischen Problemen. Das geht aus dem Deutschen Schulbarometer hervor, das die Robert Bosch Stiftung veröffentlicht hat. Die meisten der befragten Schüler sorgen sich wegen der Kriege in der Welt, etwa in der Ukraine, Syrien oder Israel. An zweiter Stelle wurde der Leistungsdruck in der Schule genannt. Das hat auch Folgen für das Wohlbefinden: 27 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen bewerten außerdem die eigene Lebensqualität als niedrig. Die Autoren der Studie weisen darauf hin, dass sich die Lebensqualität damit seit der Coronapandemie zwar wieder verbessert habe, aber immer noch deutlich unter dem Niveau von vorher liege.

