Kretschmer zuversichtlich vor Sondierung in Sachsen

Dresden: Der amtierenden sächsische Regierungschef Kretschmer geht zuversichtlich in die heute beginnenden Sondierungsgespräche mit dem BSW und der SPD. Der CDU-Politiker sagte dem "Tagesspiegel", die drei Parteien eine das gemeinsame Ziel, dem Land zu dienen. Kretschmer erwartet, dass eine Koalition rechtzeitig zustande kommt. Er bezog sich dabei auf die Vorgabe in der Landesverfassung, dass innerhalb von vier Monaten nach der Wahl ein Regierungschef gewählt werden muss. Seit der Landtagswahl vor rund sieben Wochen haben CDU, BSW und SPD sogenannte "Kennenlerngespräche" geführt. Sie mündeten in einem gemeinsamen Papier, das nun Grundlage der Sondierungen ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2024 07:00 Uhr