Kremlchef Putin trifft zu Staatsbesuch in Nordkorea ein

Pjöngjang: Der russische Präsident Putin ist zu einem Besuch in Nordkorea eingetroffen. Wie der Kreml mitteilte, landete er in der Hauptstadt Pjöngjang. Während Putins Besuch soll unter anderem ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft zwischen Russland und Nordkorea unterzeichnet werden. Vor seiner Ankunft hatte der Kreml-Chef Pjöngjang bereits für die Unterstützung im Ukraine-Krieg gedankt. Es ist Putins zweiter Besuch in dem abgeschotteten Land in seiner Zeit als Staatschef. Zuletzt hatte er Nordkorea vor 24 Jahren besucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2024 22:00 Uhr