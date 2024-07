Krankenhaus St. Josef in Schweinfurt schließt zum Jahresende

Schweinfurt: Das Krankenhaus St. Josef in der unterfränkischen Stadt wird bis Ende des Jahres geschlossen. Das teilte der Betreiber mit, der katholische Würzburger Orden "Kongregation der Schwestern des Erlösers". Oberin Monika Edinger teilte in einem Pressegespräch mit, man bedauere den Schritt zutiefst. Aus finanziellen Gründen sehe man sich aber nicht mehr in der Lage, das Krankenhaus mit seinen knapp 800 Mitarbeitern weiterzubetreiben. Bis zum Mittag habe man noch gehofft, dass der Bezirk Unterfranken das Haus übernimmt. Der Bezirkstag habe sich aber dagegen ausgesprochen. Für die betroffenen Mitarbeiter in Schweinfurt soll jetzt ein Sozialplan ausgearbeitet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2024 17:00 Uhr