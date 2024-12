Krankenhaus berichtet über erfrorene Säuglinge im Gazastreifen

Gaza-Stadt: Ein Krankenhaus im Süden des Gazastreifens berichtet von drei erfrorenen Säuglingen über die Weihnachtsfeiertage. Die Babys waren zwischen vier und 21 Tage alt. In der Region leben hunderttausende palästinensische Flüchtlinge in provisorischen Unterkünften und Zelten. Die Temperaturen sind dort zuletzt in den Nächten auf unter zehn Grad gesunken. Die Vereinten Nationen klagen seit langem darüber, dass viel zu wenig Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangen. Helfer vor Ort berichten, dass unter anderem Decken, warme Kleidung und Brennholz fehlen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2024 15:00 Uhr